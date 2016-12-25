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"İzleyiciler, reklamlarda yükselen sesten şikayetçi"

- TÜDER Genel Başkanı Küçük: - "Tüketiciler en çok televizyon kanalları arasındaki ses düzeylerinin farklılığı, özellikle de reklamlar başlayınca aniden yükselen sesten şikayetçi"

DÜZCE (AA) - Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, televizyon izleyicilerinin en çok kanallar arasındaki ses düzeyinin farklılığı, özellikle de reklamlar başladığında aniden yükselen sesten şikayetçi olduğunu belirtti.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyonun her tüketicinin evinde bulunduğunu ve hayatın bir parçası olduğunu söyledi.

Hemen hemen her televizyon kanalının bütçesini reklamlarla sağladığını anlatan Küçük, "Reklamlar televizyon kanallarının olmazsa olmazı. Bu büyük sektör zaman zaman içinde sıkıntılar barındırıyor. Tüketicilerimiz birçok konuda bize farklı şikayetlerle başvuruyor." diye konuştu.

Birçok tüketicinin uyarısı ve şikayeti üzerine çalışma başlattıklarını ifade eden Küçük, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarda tüketiciler en çok, televizyon kanalları arasındaki ses düzeylerinin farklılığı, özellikle de reklamlar başlayınca aniden yükselen sesten şikayetçi oldu. Özellikle yaşlı ve hastaların bu durumdan çok rahatsız olduğunu biliyoruz. Tüketicilerimiz çok haklı. Bu konuda, başta RTÜK olmak üzere tüm televizyon kanallarını duyarlı olmaya ve göreve davet ediyoruz."

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DüzceTÜDERTÜDER Genel Başkanı Levent Küçük
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