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İzmir Adalet Sarayı şehitleri anılıyor (2)

- İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Doğru: "Hedef büyük bir katliamdı. Fethi Sekin başta olmak üzere güvenlik güçlerimiz hainlere gerekli cevabı verdi. Terörün hedefi birliğimiz ve kardeşliğimiz" - İçişleri Bakanı Soylu ile Adalet Bakanı Gül, İzmir Adliyesi önüne yapılan Fethi Sekin'in heykelinin açılışını gerçekleştirdi

İzmir Adalet Sarayı şehitleri anılıyor (2)

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir Adliyesine yönelik geçen yıl gerçekleştirilen terör saldırısında hedefin büyük bir katliam olduğunu belirterek, "Fethi Sekin başta olmak üzere güvenlik güçlerimiz hainlere gerekli cevabı verdi. Terörün hedefi birliğimiz ve kardeşliğimiz" dedi.

Terör örgütü PKK mensuplarınca 5 Ocak 2017'de gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can için İzmir Adalet Sarayı'nda anma töreni düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl gerçekleşen hain terör saldırısında Sekin ile Can'ı şehit verdiklerini anımsatarak geçmişte de benzer saldırılarla mücadele ettiklerini, vatan hainlerine hiçbir zaman geçit vermeyeceklerini vurguladı.

Saldırının ardından bütün İzmir ve Türkiye'nin kenetlendiğine işaret eden Doğru, "Görüntüler her şeyi anlatıyor. Hedef büyük bir katliamdı. Fethi Sekin başta olmak üzere güvenlik güçlerimiz hainlere gerekli cevabı verdi. Terörün hedefi birliğimiz ve kardeşliğimiz. Bu millet bu topraklarda ay yıldızlı bayrak altında kıyamete kadar ilelebet yaşayacaktır. Birliğimizi kimse bozamayacaktır." diye konuştu.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, milletvekilleri, protokol üyeleri ile şehit yakınları ve adliye çalışanları katıldı.

Konuşmaların ardından Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı Soylu, Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneğinin saldırının yıl dönümü dolayısıyla İzmir Adliyesi C Blok'ta açtığı fotoğraf sergisini gezdi, fotoğrafları inceledi.

Bakan Soylu'nun sergiyi gezerken Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'in elinden tutması dikkati çekti.

- Sekin'in heykeli dikildi

Daha sonra düzenlenen törende, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan heykel yarışmasında birinci seçilen ve adliyenin C Kapısı önüne konulan şehit polis memuru Fethi Sekin'in heykelinin açılışı yapıldı.

Heykelin açılışını gerçekleştiren baba Mehmet Zeki Sekin, heykelin sadece oğlunun silüetinden oluşmadığını, heykelin aynı zamanda bir kahramanlık ve cesaret abidesi olduğunu dile getirdi.

Adalet Bakanı Gül ve şehit Sekin'in babası daha sonra adliye önünde döktürülen lokmadan vatandaşlara ikram etti.

(Bitti)



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