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İzmir Adliye şehitleri anılıyor

- Mesai arkadaşları ve vatandaşlar şehit Fethi Sekin'in heykeli önü ve şehit olduğu yere karanfil bıraktı

İzmir Adliye şehitleri anılıyor

İZMİR (AA) - İzmir Adliyesi personeli, geçen yıl PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.

Bugün C Kapısı önünde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin tarafından açılan Fethi Sekin heykeli önüne gelen mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş, Sekin'in heykelinin önüne karanfil bıraktı ve dua etti.

Sekin'in şehit düştüğü noktaya da Türk bayrağı diken adliye personeli, bayrağın etrafına da karanfil bırakıp dua etti.

Sekin için adliye çevresinde çeşitli noktalarda lokma ikram edildi.

Adliye Sarayı C Blok'ta Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği tarafından açılan fotoğraf sergisi de yoğun ilgi gördü.

Sergiyi gezen vatandaşlar Sekin'in şehit olduğu saldırı sonrası ve cenaze töreni sırasında çekilmiş fotoğrafları inceledi.

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