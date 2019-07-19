İzmir Bayraklı'da değişim sürüyor: Şirketlerin başına o isim geldi

Bayraklı’da yeni Başkan Serdar Sandal, Bay-Bel AŞ ve Bayraklı Belediyesi Personel A.Ş’nin yönetim kurullarını değiştirdi.



Eski yönetimi görevden alan ve hiçbirisi ile çalışmayan Başkan Sandal, yeni görevlendirmeleri yaptı.



Başkan Sandal, iki şirketin yönetim kurulu başkanlığına tanıdık bir ismi getirdi. CHP’de eski İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu döneminde il başkan yardımcılığı yapan Yalçın Erdoğan şirketlerin ikisinden de tam sorumlu oldu.



Erdoğan, İzmir Ticaret Odası seçimlerinde eski Başkan Ekrem Demirtaş’a karşı muhalefet yapan önemli isimler arasında yer alıyordu.



İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’e de yakın olan Erdoğan, Sandal ile Nalbantoğlu döneminde CHP İzmir İl Yönetim Kurulu’nda birlikte çalışmıştı.



Şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerine de görevlendirmeler yapıldı. Resmi olarak ticaret sicilde de kesinleşen görevlendirmeye göre Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski Başkan Yardımcısı Murat Aydın yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu.



Aydın, hakimlikten istifa ederek Karşıyaka Belediye Başkanlığı’na aday olmuş, aday gösterilmeyince de meclis üyesi listesine yazılmıştı.



Aydın, halen İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi’nde meclis üyesi olarak görev yapıyor.



Öte yandan şirketin diğer bir yönetim kurulu üyesi de mali müşavir Kadir Timur Türkan oldu.