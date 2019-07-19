Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Trabzon
“Yem bezelyesi“ üreticisinin yüzünü güldürdü
“Yem bezelyesi“ sevindirdi
Altının kilogramı 257 bin 200 liraya geriledi
Altının kilosu geriledi
THY'den açıklama
THY'den açıklama
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kırkağaç kavununda bereketli sezon
Kavunda bereketli sezon

İzmir Bayraklı'da değişim sürüyor: Şirketlerin başına o isim geldi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal belediye bürokrasisinden sonra şirketlere de el attı. Bay-Bel AŞ ile Bayraklı Personel A.Ş’nin yönetimini değiştirdi.

İzmir Bayraklı'da değişim sürüyor: Şirketlerin başına o isim geldi
banner17

Bayraklı’da yeni Başkan Serdar Sandal, Bay-Bel AŞ ve Bayraklı Belediyesi Personel A.Ş’nin yönetim kurullarını değiştirdi.

Eski yönetimi görevden alan ve hiçbirisi ile çalışmayan Başkan Sandal, yeni görevlendirmeleri yaptı.

Başkan Sandal, iki şirketin yönetim kurulu başkanlığına tanıdık bir ismi getirdi. CHP’de eski İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu döneminde il başkan yardımcılığı yapan Yalçın Erdoğan şirketlerin ikisinden de tam sorumlu oldu.

Erdoğan, İzmir Ticaret Odası seçimlerinde eski Başkan Ekrem Demirtaş’a karşı muhalefet yapan önemli isimler arasında yer alıyordu.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’e de yakın olan Erdoğan, Sandal ile Nalbantoğlu döneminde CHP İzmir İl Yönetim Kurulu’nda birlikte çalışmıştı.

Şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerine de görevlendirmeler yapıldı. Resmi olarak ticaret sicilde de kesinleşen görevlendirmeye göre Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski Başkan Yardımcısı Murat Aydın yönetim kurulu başkan yardımcısı oldu.

Aydın, hakimlikten istifa ederek Karşıyaka Belediye Başkanlığı’na aday olmuş, aday gösterilmeyince de meclis üyesi listesine yazılmıştı.

Aydın, halen İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi’nde meclis üyesi olarak görev yapıyor.

Öte yandan şirketin diğer bir yönetim kurulu üyesi de mali müşavir Kadir Timur Türkan oldu. 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İzmir BayraklıBayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5