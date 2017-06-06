İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüpheli hakkında bir gazetede "Koğuşta dram" başlığıyla yayınlanan yazının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Milliyet gazetesi yazarlarından Melih Aşık'ın bugünkü köşe yazısında "Koğuşta dram" ara başlığı ile Aliağa Şakran Kadın Ceza İnfaz Kurumuna ziyarette bulunan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’e atfen bazı görüşlere yer verdiği hatırlatıldı.



Köşe yazısında, cezaevinin girişine "Kur'an-ı Kerim ve ders kitabı dışında kesinlikle kitap alınmayacaktır" yazısı asıldığı, mahkumların roman okumasının yasaklandığı ve Fadime Danışman adlı mahkumun, "Eşinin hangi fırında çalıştığının bilmediği" gerekçesiyle tutuklandığı bilgisinin aktarıldığı belirtildi.

Hem roman okunmasının yasaklandığı hem de kadın mahkumun eşinin "çalıştığı fırını bilmediği için tutuklandığı" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her iki hususta da yazı içeriğindeki yorum gerçeği yansıtmamaktadır. Ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutuklular, kurum kütüphanesinden istedikleri kitapları alabilmekte, ayrıca yine kurum kantininden ücreti karşılığında kitap temin edebilmektedir. Kendilerine, dışarıdan ziyaretçiler tarafından getirilen kitaplardan, sadece mensup olduğu dine ait kutsal kitaplar ile eğitim ve öğretimine devam edenler için ders kitaplarına izin verilmektedir. Hükümlü ve tutukluların roman okumalarının yasak olduğu yönündeki yorum gerçek dışıdır."

Açıklamada ayrıca, Fadime Danışman adlı mahkumun FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kuvvetli deliller bulunması üzerine gözaltına alındıktan sonra tutuklandığına işaret edilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"Adı geçenin kendisine ait olduğunu ikrar ettiği telefonunda ByLock programının yüklü olduğu, Bank Asya'da aktif ve artış gösteren hesaplarının bulunduğu, 2014/2015 yıllarında yeni hesaplar açtığı, örgütle bağlantısı nedeniyle kapatılan 3 firmada SGK kaydının bulunduğu, ayrıca elde edilen örgütün kendi kayıtlarından Fadime Danışman'ın FETÖ/PDY örgütü içerisinde önemli derecede yönetici olduğunu gösteren 'müdür ve bölge hadimi' konumunda olduğunun anlaşıldığı belirlenmiştir."

Cezaevinde Danışman ile çocuğunun her türlü bakım, muayene ve kontrolün yapıldığı ve ihtiyaçlarının karşılandığı aktarılan açıklamada, "Adı geçenin herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı, kocasının çalıştığı fırının ismini bilmediği için tutuklandığı iddiasının bu konumunu kapatma çabası olarak kendini gösterdiği, ilgilinin bu durumunun 16 Mayıs'ta Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan basın açıklamasında kamuoyuna duyurulmasına rağmen aynı gerçek dışı iddianın gündeme getirilmesinin kamuoyunu yanıltmaya matuf olduğu kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.