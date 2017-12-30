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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru zebra sevinci

İZMİR (AA) - İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki zebra sayısının, dünyaya gelen yavruyla birlikte 8'e yükseldiği bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parktaki zebra ailesi, geçtiğimiz yaz peş peşe...

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yavru zebra sevinci

İZMİR (AA) - İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki zebra sayısının, dünyaya gelen yavruyla birlikte 8'e yükseldiği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parktaki zebra ailesi, geçtiğimiz yaz peş peşe dünyaya gelen "Zeliş" ve "Meliş" adlı yavruların ardından bir doğum sevinci daha yaşadı.

Annesinin yanından ayrılmayan sevimli yavru, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Parkın adeta maskotu haline gelen sevimli yavruyla birlikte zebra sayısı 8'e çıktı.

Zebralarla birlikte zürafa, deve kuşu ve su aygırlarının da yaşadığı 18 bin metrekarelik Afrika Savanı, özellikle çocuk ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yer olarak öne çıkıyor.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 130 türde bin 500'ü aşkın hayvan yaşıyor.

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Doğumİzmir Doğal Yaşam ParkıYavru Zebra
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