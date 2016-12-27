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İzmir İl Emniyet Müdürü Aşkın:

- "Karakolları korumak, binayı işletmek bize ciddi bir külfet oluyor ve personel konusunda sıkıntı yaratıyor. 10'dan fazla polis merkezini kapatmak niyetindeyiz" - "Vatandaşın artık karakola gitme ihtiyacı olmayacak. Polis merkezine gitmeyi gerektiren çok önemli olaylar olmadıkça biz vatandaşlarımızı merkeze götürmeyeceğiz. Dolayısıyla biz bütün gücümüzü sokaklarda aktif bir şekilde asayişi sağlayacak ekiplerle sağlayacağız"

İzmir İl Emniyet Müdürü Aşkın:

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yeni yılda kentteki polis merkezi sayısını azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Karakolları korumak, binayı işletmek bize ciddi bir külfet oluyor ve personel konusunda sıkıntı yaratıyor. 10'dan fazla polis merkezini kapatmak niyetindeyiz." dedi.

İzmir Ticaret Borsasının aralık ayı meclis toplantısına konuk olan Aşkın, meclis üyelerine polisin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aşkın, yeni yılda kentteki polis merkezi sayısının azaltmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Her polis merkezinde 20 personelin kalması gerekiyor. Az sayıda güçlü polis merkezi ve çok sayıda yürüyen araçlı devriye polis ile kentin içinde olacağız. Yerinde çözülecek olaylar için polis merkezine gitmeyeceğiz. Karakolları korumak, binayı işletmek bize ciddi bir külfet oluyor ve personel konusunda sıkıntı yaratıyor. 10'dan fazla polis merkezini kapatmak niyetindeyiz." diye konuştu.

Yeni yıl ile yeni projeyi hayata geçireceklerini, az sayıda ancak güçlü polis merkeziyle hizmet vereceklerini kaydeden Aşkın, şu bilgileri aktardı:

"Vatandaşın artık karakola gitme ihtiyacı olmayacak. Polis merkezine gitmeyi gerektiren çok önemli olaylar olmadıkça biz vatandaşlarımızı merkeze götürmeyeceğiz. Dolayısıyla biz bütün gücümüzü sokaklarda aktif bir şekilde asayişi sağlayacak ekiplerle sağlayacağız. Bu projeyle onlarca fazla ekibimiz olacak. Vatandaşın illa karakola gitmesi gerekiyorsa onu yine biz götüreceğiz. Bu uygulama için İzmir halkından bize anlayış göstermesini istiyoruz. Bu uygulamanın daha iyi hizmet verebilmek için gerçekleşmesi gerekiyor."

- "2017'de riskler sürecek"

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, iş dünyasının yeni yıla 2016'dan kalan riskleri taşıyarak gireceğini savundu.

Kestelli, 2016 yılının terör olayları, sığınmacı sorunu ve küresel piyasalardaki gerginlik nedeniyle zor geçtiğini belirterek, "Yılın bu son günlerinde gerçekçi bir durum tespiti yapıp beklentileri aktarma gayreti, olsa olsa memleket sevgisiyle izah edilir. Evet, 2017 yılına, 2016’da yaşadığımız bütün bu riskleri taşıyarak giriyoruz. En kötüsü geride kaldı mı çok emin değilim. 2017, dış politikadan küresel ekonomiye, iç siyasetten güvenlik meselelerine kadar gerçekten risklerle dolu bir yıl olacak." diye konuştu.






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