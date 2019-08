İzmir iş dünyasından ikinci çevre yolu çağrısı

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter:



İkinci çevre yolu artık bir proje olmanın ötesine geçerek İzmir için hızla yapılması gereken bir ihtiyaç haline gelmiştir. Trafik İzmir için ciddi bir sorun olurken, şuan kullanılan çevre yolu artık kentin ana arterlerinden biri haline dönüştüğünü görüyoruz. Çevre yolu bu anlamda şehrin trafik yükünü alan, kenti transit geçecek ya da kent dışına çıkacak özellikle liman trafiğini de düşünürsek araçların hızla kentin dışına taşınmasının da ana yolunu oluşturuyor. Ancak bugün kullandığımız çevre yolu bu anlamda bu yükü kaldıramaz vaziyette çünkü kentin içinde kalarak kent içi ulaşımın bir yolu haline dönüştü. Bu anlamda git gide kent merkezi, trafik yönünden sıkışırken, artan yapı yoğunluğu da bu durumu tetikliyor. Merkezi rahatlatmak istiyorsak bu kentin ikinci bir çevre yoluna büyük bir ihtiyacı var artık. İzmir İstanbul Otoyolu’nun açıldığı bir dönemde gündemin artık İzmir’in ikinci çevre yolu olması gerektiği de yakıcı bir gerçek olarak ortada duruyor artık. Bu konuda atılması gereken tüm adımların ivedilikle atılması, bu konuda STK olarak üzerimize düşen bir görev varsa bundan kaçmayacağımızı da belirtmek isterim. İzmir’e İstanbul trafiği yakışmıyor, bunun önüne geçmeliyiz.





Başkanlar, hızla büyüyen ve büyük inşaat firmalarının konut ve iş merkezi projelerini hayata geçirdiği İzmir ciddi bir trafik sorunu ile boğuşmaya başlarken, mevcut çevre yolunun artık kent içinde kalması ve işlevini yitirmesi nedeniyle ikinci çevre yolunun bir an önce gündeme alınması gerektiğini ifade ettiler.



İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt:







İzmir, özellikle son yıllarda aldığı göçlerle hızla büyüyen bir kent. Özellikle İzmir’imizin görece daha özgür, daha batıya yakın yaşam tarzı nedeniyle özellikle beyaz yaka dediğimiz eğitimli, meslek sahibi çalışan kesimden büyük bir ilgi görüyor. İstanbul’un başta trafiği ve zorlu yaşam koşulları, insanları İzmir’e yönlendirirken, bu dalgayı gören başta büyük inşaat firmaları da toplu konutlar, siteler i çin son yıllarda İzmir’i tercih ediyor. Özellikle Bayraklı sahilindeki yüksek yapı yoğunluğu, öğle vakitlerinde bile Ankara Caddesi’nde trafik olma durumunu normalleştirdi. Bu sebeple var olan çevre yolu da kent içi ulaşımın bir enstrümanı konumuna düştü. Bu sebeple daha sonra daha yoğun bir trafik problemi ile boğuşmamak adına ikinci bir çevre yolunun hızla İzmir’e kazandırılması gerekiyor. Bununla beraber yeni konutlar, yeni yaşam alanları inşa edilirken, özellikle imar planlamalarında yeni yollar açılması, mevcut yolların genişletilmesi de özellikle önemli. Eğer trafik kabusu anlamında küçük İstanbul olmak istemiyorsak, hem merkezi hükümetin, hem de yerel yönetimin trafik konusunda son derece ciddi olarak eğilmesi de şart.



KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç:







İzmir’in en büyük ihtiyacı konusunda bir fikir beyan etmek gerekirse, açık ara ikinci çevre yolu ihtiyacını bir numaraya yazabiliriz. Özellikle Bayraklı yeni kent merkezi bölgesinde yüksek yapı yoğunluğunun yanında kentin hızla, özellikle büyük projelerle genişlemesi, ikinci çevre yolunu elzem haline getirdi diyebiliriz. Kent büyürken, her gün trafiğe araç çıkarken, yollarımızın, caddelerimizin aynı kalmasının yanında mevcut Çevre Yolu’nun artık neredeyse kentin içinde kalması, ciddi bir trafik sorunumuz olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Kent büyürken, kent içi ulaşım ve alt yapısının da planlanması büyük önem arz ediyor. Bu konuda merkezi hükümetin planlaması olduğunu biliyoruz, İzmir İstanbul Otoyolu’nun açıldığı bir dönemde, sıranın bu ikinci çevre yoluna geldiğini düşünüyor ve bekliyoruz. Öte yandan bu vesile ile eklemek isterim, kent içi trafiğinin azaltılması yönünde büyük bir etkisi olan metro ve raylı sistemin 13 km uzatılarak Kemalpaşa’ya ulaştırılması, 25 bin çalışanın her gün sabah ve akşam İzmir’den Kemalpaşa’ya gidip gelmesinin önüne geçerek önemli bir rahatlama da sağlayacaktır. Bu konuda KOSBİ içine metronun ulaştırılmasının da bu proje ile beraber değerlendirilmesi ve hatta öncelikle yapılması büyük önem arz ediyor.



TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş:







Trafik konusu İzmir’in sorunları listesinde hızla bir numaraya çıkıyor. Bunun bir çok sebebi var, bunların başında da kentin çeperlerinde hızla büyük konut projelerinin hayata geçirilmesi yatıyor. Bu şehrimizi kuzeyde Çiğli sırtları ve Menemen bölgesine doğru genişletirken, güneyde Narlıdere Urla aksı hızla tabiri caizse şehir merkezine dahil oluyor. Gaziemir tarafı da hızla büyüme gösterirken Buca zaten büyüklüğü ve geçmişten gelen trafik problemi ile zaten bu problemimizin baş aktörlerinden biri. Böylesi bir kent büyüme yapısı içinde tek bir çevre yolunun tüm bu büyüme yükünü sırtlaması zaten düşünülemezdi. Artık özellikle sabah ve akşam iş saatlerinde Bornova Karşıyaka arası kent içi ulaşımın enstrümanı haline gelmiş olan mevcut çevre yolunun isminin hakkını veremediği de bir gerçek. Bu sebeple İzmir’in bu hızlı büyümesini de göz önünde bulundurarak yeni bir çevre yolu yapılması, artık gelecek projesi olarak değil gündemimizin ana konusu olması gerekiyor. Bu konuda merkezi hükümetten adım, yerel yönetimden de bu adımın atılması konusunda çalışma yapmasını bekliyoruz.