İzmir Kuş Cenneti'nde flamingo rekoru

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - İzmir Kuş Cenneti'nde yer alan dünyanın en büyük yapay üreme adasında, bu yıl yavru flamingo sayısı yaklaşık 20 bine ulaşarak rekor seviyeye ulaşıldı.

Türkiye'de flamingoların iki üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'nde (Gediz Deltası), mevcut doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 2012 yılında oluşturulan ve yaklaşık 6,5 dönüm yüz ölçümüyle dünyanın en büyük yapay kuluçka adası, her geçen yıl daha çok sayıda flamingoyu misafir ediyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İzmir Şube Müdürü Hayati Binboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Kuş Cenneti ve Tuz Gölü'nün flamingoların üremeleri ve Türkiye'deki varlıklarını sürdürebilmeleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

İzmir Kuş Cenneti'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı, üniversiteler ve diğer kurumlarla planlanarak yapılan çalışmalarda flamingoların üremeleri açısından olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirten Binboğa, kent merkezine çok yakın olan bu alanın korunması için çeşitli tedbirler aldıklarını aktardı.

- "Uçak geçişi yasaklandı"

Binboğa, flamingoların kuluçkaya yatması ve çoğalması için belli dönemlerde İzmir Kuş Cenneti üzerinden uçak geçişinin yasaklandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu bölgelerin korunması için birçok önlem alınması gerekiyordu, bölgede Çiğli Hava Üssü bulunmakta. Yetkililerle görüşülerek flamingoların kuluçkaya yattığı dönemde oradaki eğitimlerin başka alana kaydırılması ve kuşların rahatlıkla üremeleri sağlandı."

Yaptıkları çalışmalar sonrası İzmir Kuş Cenneti'nin kuşların yaşam alanları için çok uygun bir ortama dönüştüğünü vurgulayan Binboğa, "Birçok flamingo üremelerini burada sürdürdü, bu yıl ise rekor düzeye ulaşıldı. 2014 yılında 10 bin, 2015 yılında 7 bin, 2016 yılında 16 bin civarındayken bu sene yaklaşık 20 bin flamingo yavrusu dünyaya geldi." dedi.

Binboğa, diğer türlerin korunmasına yönelik de bölgede çalışma yaptıklarını kaydetti.