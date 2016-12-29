Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

İzmir-Manisa karayolu ulaşıma açıldı

- Karayolları ekipleri, Sabuncubeli bölgesinde kar temizliği ve tuzlama yaptı

İzmir-Manisa karayolu ulaşıma açıldı

MANİSA (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle çift yönlü kapanan İzmir-Manisa karayolu, güzergahtaki çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Karayolları ve trafik ekipleri, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çift taraflı kapanan Manisa-İzmir karayolunda çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle yağışın etkili olduğu Sabuncubeli kesiminde tuzlama ve kar temizliği yapan ekipler, yolda kalan araçları da kurtardı. Yürütülen bu çalışmaların ardından İzmir- Manisa karayolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.

Trafik ve karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
IzmirKar YağışıKarayolManisaUlaşım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.