İzmir ulaşımında

İZMİR (AA) - İzmir'de kent içi banliyö sistemi olan İZBAN'da başlatılan "Artı Para" uygulaması nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşanıyor. İzmirliler, İzmirim Kart'ta en uzun mesafenin bakiyesinin bulunmasını ve 25 kilometreyi geçen seyahatler için daha fazla ücret ödenmesini gerektirdiği için uygulamaya tepki gösteriyor.

İZBAN'da 15 Şubat'ta başlatılan Artı Para uygulaması nedeniyle bazı vatandaşlar istasyondaki görevlilerle tartışırken, bazıları da sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tepkilerini dile getiriyor.

Yeni uygulamaya göre, 25 kilometreye kadar olan seyahatler yine 2,86 lira ödenerek yapılıyor ancak sonrasında gidilen mesafenin ücreti de ödeniyor.

Artı Para uygulaması, yolcunun İZBAN'a biniş yapabilmesi için biniş yapacağı istasyondan gidebileceği en uzak mesafedeki istasyonun ulaşım ücretinin İzmirim Kart'ında olmasını gerektiriyor. Yolcunun turnikeden geçişi sırasında gidebileceği en uzak istasyonun ulaşım ücreti kartında bloke ediliyor. Yolcu, 25 kilometreye kadar bir seyahat yaptıysa indikten sonra Artı Para makinesi yardımıyla kartındaki blokajı kaldırıyor.

Seyahat 25 kilometreden fazlaysa, tam biletlerden kilometre başına 7 kuruş, öğretmenlerden 5 kuruş, öğrenci ve 60 yaş biletlerinden ise 4 kuruş tahsil edilerek blokaj kaldırılıyor.

- "Bu gizli zam"

Her binişte ulaşım kartlarında en uzak mesafenin ücreti kadar bakiye olması zorunluluğunu eleştiren vatandaşlar, 25 kilometre sonrası yolculukların ücretlendirilmesini de "zam" olarak nitelendiriyor.

Reklamcı Soner Bodiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada İZBAN'ı Bayraklı-Halkapınar istasyonları arasında kullandığını, bu yolculuk için 2,86 lira ödediğini söyledi.

Eski sistemde iki istasyon arasında gidenle en uzun mesafeyi gidenlerin aynı ücreti ödediğini belirten Bodiç, bunun haksızlığa yol açtığını, ancak yeni sistemin de doğru olmadığını dile getirdi.

Bodiç, zaten yoğun olan İZBAN istasyonlarının para yükleme ve blokaj kaldırma işlemleri nedeniyle daha da yoğunlaştığını ifade ederek, "İZBAN'da yeterince kuyruk bekliyoruz. Şimdi de Artı Para geri yükleme için kuyruk bekliyoruz. Bayraklı'dan bindiğimde en uzun mesafe ücreti olarak kartıma 6,89 lira blokaj konuluyor. İki istasyon sonra indiğimde bunu kaldırıyorum. Nereden binersen bin Artı Para'ya okutmak için bir daha kuyruk bekliyorsun. Zaten İZBAN'ın içinden çıkıp yürümek ayrı bir dertti, şimdi daha bir dert oldu." dedi.

Muhasebeci Hüsniye Eroğlu da uygulamanın haksızlıklara yol açtığını belirterek, mesafe başına ücret alınmasını doğru bulmadığını söyledi.

Bu ücretlendirmenin "gizli zam" olduğunu savunan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Uygulamayı yanlış buluyorum. Bir an önce kaldırılmalı. Kartta belli miktarda bakiye olması lazım. O kadar parası olmayan insanlar var. İnsanlar cebinde fazla para bulundurmak zorunda mı? İki istasyon için bile en uzun mesafe parasını bulundurmak zorunda kalıyorlar. İstasyonlar zaten yoğundu, şimdi Artı Para için tekrar sıraya girmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da bize işe yetişmek konusunda sıkıntı yaşatıyor."

Ayakkabıcı Ender Demir de uygulamanın zaman kaybına neden olduğunu ifade etti.

Demir, kartta en uzun mesafenin ücreti kadar bakiye bulunması gerektiğini belirterek, "Herkeste olmuyor bu para. Çoğu insan binemeyecek. Ben az önce blokajı kaldırdım ama kaldırmayı unutanlar da var. Ben de unutacağım bir gün. Eskisi gibi olsa daha iyi olurdu sistem." diye konuştu.

- "Gittiği mesafenin ücretini ödeyecek"

İZBAN yönetiminden yapılan açıklamada ise hattın 136 kilometrelik uzunluğa sahip olduğuna işaret edilerek, yeni uygulamada yolcuların 25 kilometreye kadar olan seyahatlerini yine 2,86 lira ödeyerek yapabilecekleri, sonrasında ise sadece gittikleri mesafenin ücretini ödeyecekleri ifade edildi.

Artı Para uygulamasının kolay aşamalardan oluştuğu belirtilerek, yolcuların kart blokajlarını kaldıracakları Artı Para makinesi sayısının, her istasyona ait günlük yolcu girişine göre belirlendiği, makinelerde hiç bekleme yapmadan 0,5 saniye gibi çok kısa bir sürede işlem gerçekleştirebileceği kaydedildi.



