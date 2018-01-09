İzmir Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na doğru

İZMİR (AA) - İzmir'de bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı - AGROEXPO'ya 60 ülkeden 850 katılım ve 285 bin ziyaretçi bekleniyor.

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, 1-4 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenecek fuar için bu yıl "Tarım 4.0" temasının belirlendiğini bildirdi.

Fuarın her geçen yıl büyüdüğünü, katılım açısından Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın ise dördüncü büyük organizasyonu olduğunu ifade eden Tan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bilgilere göre bu yıl fuara 6 ülkeden bakan düzeyinde katılım sağlanacağını ifade etti.

Fuarda bu yıl ikili görüşmelerin yoğun geçeceğini bildiren Tan, "Geçen yıl 729 katılımcının bulunduğu fuara bu yıl 60 ülkeden 850 katılım teyit edildi. Ziyaretçi sayısının da 285 bin civarında olmasını bekliyoruz." dedi.

İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Musa Bakan da bu yılki fuarda tarım teknolojilerinin tartışılmasını önemsediklerini belirterek, fuarda 190 metrekarelik bir stantla bakanlık uygulamalarının tanıtılacağını ifade etti.



