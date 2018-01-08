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İzmir Valisi Ayyıldız'ın acı günü

- Vali Ayyıldız'ın yaşamını yitiren annesi Şükriye Ayyıldız, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Valisi Ayyıldız'ın acı günü

GİRESUN (AA) - İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın 82 yaşında vefat eden annesi Şükriye Ayyıldız'ın cenazesi toprağa verildi.

Vali Ayyıldız'ın İzmir'deki evinde gece vefat eden annesi Şükriye Ayyıldız'ın cenazesi, memleketi Giresun'un Piraziz ilçesine getirildi.

İlçedeki Yenimahalle Halisbey Camisi'nde Şükriye Ayyıldız için düzenlenen törende, Vali Ayyıldız taziyeleri kabul etti.

Şükriye Ayyıldız'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Nefsipiraziz köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Ayyıldız'ın ailesinin yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



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