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İzmir ve Manisa'da dolandırıcılık iddiası

- Kurdukları paravan şirket aracılığıyla çiftçileri dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İzmir ve Manisa'da dolandırıcılık iddiası

İZMİR (AA) - İzmir ve Manisa'da çiftçileri kurdukları paravan şirket aracılığıyla dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Bergama ilçesinde jandarmaya başvuran bazı çiftçilerin, tarım aletleri ve mahsullerini alan kişiler tarafından karşılıksız çek ve senetlerle dolandırıldıkları şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada eşkal bilgilerine ulaşılan kişilerin İzmir ve Manisa'da paravan şirket kuran Ercan B. (47) ile Cem A. (32) olduğu belirlendi.

Zanlıların Pınarköy Mahallesi'ne geleceği bilgisine ulaşan ekipler, mahalle girişinde güvenlik noktası oluşturdu.

"Dur" ihtarına uymayan 35 KOP 51 plakalı otomobili takibe alan jandarma ekipleri, kovalamacanın ardından zanlıları Çanakkale-İzmir karayolunun Kurfalı mevkisinde yakaladı.

Dolandırıcılık suçundan aranan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

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BergamaçiftçilerDolandırıcılık IddiasıIzmir
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