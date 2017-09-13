Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

İzmir'de 16 yaşındaki kız için kayıp başvurusu

- Bayraklı ilçesinde kızlarından haber alamayan aile, kayıp başvurusu yaptı - Baba Aygün: "Kızımın son olarak bir otomobile bindiği görülüyor, kızımızın hayatından endişe ediyoruz"

İzmir'de 16 yaşındaki kız için kayıp başvurusu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde 16 yaşındaki kızları Latife Aygün'den haber alamayan aile, kızları için kayıp başvurusunda bulundu.

Mobilya işiyle uğraşan baba Gazi Aygün (40), gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen pazar günü "alışverişe gidiyorum" diyerek evden çıkan kızlarının gece geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine Yamanlar Polis Merkezi Amirliğine giderek kayıp olduğu ve kaçırılma şüphesinin bulunduğuna ilişkin başvuru yaptıklarını söyledi.

Aygün, çevredeki sitelerin güvenlik kameralarını incelediğinde kızının son olarak uzaktan akrabaları olan M.S'nin (30) otomobiline binerken görüldüğünü söyledi.

M.S'nin çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğunu öne süren baba Aygün, M.S'nin babasını arayarak kızının bulunmasına yardımcı olmasını istediğini ancak reddedildiğini belirtti.

Aygün, "Kızımın son olarak bir otomobile bindiği görülüyor. Kandırılarak kaçırıldığını düşündüğümüz kızımızın hayatından endişe ediyoruz. Öldü mü, kaldı mı? Başına bir şey mi geldi, odaya mı kilitlediler, ellerini mi kelepçelediler?" diye konuştu.

Anne Latife Aygün de kızının kandırılarak kaçırıldığını iddia ederek, kızına evine dönmesi çağrısında bulundu.

Kayıp başvurusu ve kaçırılma iddiası üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı olayla ilgili incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında Latife Aygün'ün evden çevresini kontrol ederek çıktığı ve yanına gelen bir otomobile bindiği görülüyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Genç KızKayıpLise öğrencisiPolis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5