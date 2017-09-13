İzmir'de 16 yaşındaki kız için kayıp başvurusu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde 16 yaşındaki kızları Latife Aygün'den haber alamayan aile, kızları için kayıp başvurusunda bulundu.

Mobilya işiyle uğraşan baba Gazi Aygün (40), gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen pazar günü "alışverişe gidiyorum" diyerek evden çıkan kızlarının gece geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine Yamanlar Polis Merkezi Amirliğine giderek kayıp olduğu ve kaçırılma şüphesinin bulunduğuna ilişkin başvuru yaptıklarını söyledi.

Aygün, çevredeki sitelerin güvenlik kameralarını incelediğinde kızının son olarak uzaktan akrabaları olan M.S'nin (30) otomobiline binerken görüldüğünü söyledi.

M.S'nin çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğunu öne süren baba Aygün, M.S'nin babasını arayarak kızının bulunmasına yardımcı olmasını istediğini ancak reddedildiğini belirtti.

Aygün, "Kızımın son olarak bir otomobile bindiği görülüyor. Kandırılarak kaçırıldığını düşündüğümüz kızımızın hayatından endişe ediyoruz. Öldü mü, kaldı mı? Başına bir şey mi geldi, odaya mı kilitlediler, ellerini mi kelepçelediler?" diye konuştu.

Anne Latife Aygün de kızının kandırılarak kaçırıldığını iddia ederek, kızına evine dönmesi çağrısında bulundu.

Kayıp başvurusu ve kaçırılma iddiası üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı olayla ilgili incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında Latife Aygün'ün evden çevresini kontrol ederek çıktığı ve yanına gelen bir otomobile bindiği görülüyor.