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İzmir'de 3 kişinin öldürülüp evin ateşe verilmesi

- Adliye sevk edilen zanlı tutuklandı

İzmir'de 3 kişinin öldürülüp evin ateşe verilmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde baba ve oğul ile bir kişiyi öldürdükten sonra evi ateşe verdiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şevket İnce Mahallesi 2162/3 Sokak'ta Mehmet Cengiz (60), Özkan Cengiz (31) ve Kadir Aslan'ı (22) tüfekle öldürdükten sonra evi ateşe verdiği iddia edilen M.A'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Bayraklı ilçesinde, tek katlı müstakil bir evde yangın çıkmış, evde bulunan baba Mehmet Cengiz ve oğlu Özkan Cengiz ile Kadir Aslan'ın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olayla ilgili olarak M.A, Çiğli ilçesinde durdurulan bir takside gözaltına alınmıştı.

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