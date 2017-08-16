İzmir'de 3 yaşındaki çocuk okul servisinde öldü

İZMİR (AA) - İzmir'de anaokuluna gitmek için dün sabah saatlerinde servis ile evinden alınan 3 yaşındaki Alperen Şahin, okul servisinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çiğli ilçesinde yaşayan üç çocuk sahibi Serkan ve Buket Şahin çifti, en küçük çocukları Alperen'i dün saat 07.30'da özel bir anaokuluna göndermek için okul servisine bindirdi.

İddiaya göre, okula ulaşan servisin şoförü ve hostesi, tüm öğrencilerin indiğini zannederek arabayı kilitledi.

Gün içinde okula gelmediği fark edilen Alperen'in servis aracında kilitli kaldığı anlaşıldı.

Araç içinde emniyet kemeri takılı ve baygın şekilde bulunan çocuk, Karşıyaka'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alperen Şahin, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Şahin'i ana okuluna götüren servisin şoförü T.İ. ile hostesi D.K, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdür Ömer Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah olayı duyar duymaz müfettiş görevlendirdiklerini, olayı tüm yönleriyle araştırdıklarını söyledi.