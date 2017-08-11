İzmir'de adam kaçırma iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişiyi kaçırıp darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bilal T'nin 26 Mayıs'ta işe gitmek için çıktığı evinin önünden maskeli 3 kişi tarafından kaçırıldığını ve 11 gün boyunca darbedildikten sonra kaçtığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 2 ay süren araştırma sonucu şüphelilerin 10 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan M.B. (38) ile 18 yaşındaki oğlu D.B.C. ve A.Y.K. olduğunu belirledi.

Zanlılar düzenlenen operasyonla Gaziemir ilçesinde gizlendikleri bir kulübede yakalandı. Yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ile yüklü miktarda esrar ele geçirildi.

Bilal T. tarafından teşhis edilen şüphelilerin emniyetteki ifadesinde suçlarını itiraf ettiği ve Bilal T'yi Nif Dağı'nda bulunan altınların yerini bildiğini düşünerek kaçırdıklarını ve bir mağarada tuttuklarını, Bilal T'nin gösterdiği yerde kazı yaptıkları sırada kaçtığını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.