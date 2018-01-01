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İzmir'de aile kavgası: 1 yaralı

- Bornova ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

İzmir'de aile kavgası: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesi Çamdibi Semti'nde Erkut K. ile eşi Melisa K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Melisa K, elindeki bıçakla kocasını bacağından yaraladı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Erkut K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine götürülen Melisa K.'nin eşini yaralama kastının olmadığını belirttiği, "Tartışma sırasında eşim beni darbetmeye başladı. Ben de bunun üzerine korkarak elimdeki bıçağı rastgele sallamaya başladım. Bu sırada eşimin yaraladığını gördüm. Onu kendimden uzaklaştırmak için yapmıştım, yaralama kastım yoktu" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yaklaşık 2 yıl önce Erkut K. ile evlendiği öğrenilen Melisa K, ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.


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