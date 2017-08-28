İzmir'de annesini öldürdüğü iddiasıyla aranan genç yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde annesini baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde annesi Serap T'yi (51) İnönü Caddesi'ndeki evinde baltayla öldürdüğü iddia edilen S.T'nin (23) Bornova ilçesinde görüldüğü ihbarı üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda gezen zanlıyı yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İnönü Caddesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.T. (23) ile annesi Serap T. (51) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışma sonrası annesini baltayla yaraladığı iddia edilen zanlı kaçmıştı.

Serap T'den haber alamayan Serhat T. eve geldiğinde eşini yerde hareketsiz yatar halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler Serap T'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.









