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İzmir'de balık avı sezonu için tören

- Yenilenen İzmir Su Ürünleri Hali'ndeki ilk mezatta, İZTO Başkanı Demirtaş bir kasa toriğe açılışa özel 400 lira ödedi

İzmir'de balık avı sezonu için tören

İZMİR (AA) - İzmir'de balık avı sezonunun açılışı dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde tören düzenlendi.

Törene İzmir Vali Yardımcısı Erol Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Kaymakamı Fecri Fikret Çelik, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Türkmen, törende yaptığı konuşmada tüm balıkçılara verimli ve bol kazançlı bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Beleye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Su Ürünleri Hali'ni bu yıl a'dan z'ye yenilediklerini belirterek, "Bugün hem kontrole geldik, hem de balık sezonunun açılışını yaptık. Esnaf ile balık almak için hale gelen vatandaşlar, buranın yeni durumundan mutlu olduklarını söyledi. Tüm balık hali esnafına yaşam boyu sağlıklı ve hayırlı işler diliyorum." dedi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise balık halinin yenilenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan da "2016-2017 balık avı sezonu balıkçılar için iyi gözüküyor. Karadeniz'de ve Marmara'da göç balığı var ama Ege'de her zaman balık var. Halkımıza bol ucuz balık yedireceğimiz sözünü verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sezonun ilk mezatına katıldı. Bir kasa torik açılışa özel 400 liraya İZTO Başkanı Demirtaş'a satıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri ile balıkçı esnafı birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltıda katılımcılara balık çorbası ikram edildi.

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