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İzmir'de balkondan düşen öğretmen hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde evinin balkonundan düşen öğretmen hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki balkonunda tamir işleri yapan Mediha Mahmutbey Ortaokulu Müdür Yardımcısı...

İzmir'de balkondan düşen öğretmen hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde evinin balkonundan düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki balkonunda tamir işleri yapan Mediha Mahmutbey Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hakan Özkurt, ayağının kayması sonucu zemine düştü.

Özkurt, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası Özkurt'un eşi Funda Özkurt'un da aynı okulda öğretmen olduğu öğrenildi.

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