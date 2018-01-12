İzmir'de baz istasyonlarından akü hırsızlığı

İZMİR (AA) - İzmir'de baz istasyonlarından çalındığı belirlenen 17 akü ele geçirildi.
Bayındır ilçesi Canlı Mahallesi'nde alarm sistemleri devre dışı bırakılarak kapıları zorlanmadan girilen GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından 8 akü çalındığı ihbarı üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Araştırmada, çalınan aküleri Buca ilçesinde 2 hurdacıya sattığı belirlenen GSM şirketinin taşeron şirketi çalışanı A.M. gözaltına alındı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 adrese düzenledikleri operasyonda, A.M'nin de aralarında olduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, baz istasyonlarından çalındığı tespit edilen 17 akü, bir kuru sıkı tabanca, çok miktarda kablo ile baz istasyonlarına girmek için kullanılan anahtarlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.