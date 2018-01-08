İzmir'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.
İnşaat firmasına ait Süleyman Bahadır Nalbantoğlu'nun (54) kullandığı 59 PR 291 plakalı beton mikseri, Evka-7 ve Uzundere Mahallesi arasındaki yolda virajı alamayıp enerji nakil direğine çarparak devrildi.
Çarpmanın etkisiyle devrilen direkteki teller koptu, kaza yerine yönlendirilen TEDAŞ ekipleri, elektrik akımını kesti.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çalışmaların ardından bölgeye enerji verileceği belirtildi.