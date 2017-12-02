İzmir'de bisiklet yolu tepkisi

İZMİR (AA) - İzmir Bisiklet Birliği üyesi olan bir grup, Karşıyaka ilçesinde bisiklet yollarının kapatılmasına tepki gösterdi.

Bostanlı'da yanlarında getirdikleri bisikletleriyle ve ellerinde taşıdıkları "Bisiklete yol ver", "Ey belediye tuttuğun yol, yol değil", "Bisiklet üzerinde güvenli bir yol hayal ediyorum" gibi ifadelerin yazdığı dövizlerle toplanan grup, bir süre slogan attı.

Bisiklet yolunun kapatılmasına tepki olarak trafiğin aktığı Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda bisikletlerini süren grup üyeleri, daha sonra kendilerine ayrılmasını istedikleri yolun sağ şeridine bisikletleriyle yattı.

Grup adına basın açıklaması yapan İzmir Bisiklet Birliği üyesi görme engelli Ali Köse, günlük ulaşımlarında bisikleti kullanan, İzmir’i seven, çevresini koruyan, doğa dostu kişiler olduklarını vurguladı.

İzmir’deki tüm bisiklet grupları olarak bir araya geldiklerini belirten Köse, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kendilerine "İzmir bisiklet şehri olacak" şeklinde vaatte bulunduğunu ancak verilen sözlerin tutulmadığını savundu.

Köse, şu ana kadar yapılan bisiklet yollarının da "göstermelik" olduğunu ileri sürerek, "İzmir’de bisiklet yolları göstermelik yapıldı. Sahillerde gezinti yolu kıvamında kaldı. Mevcut yollar ise hiçbir güvenli alternatifi yapılmadan ulaşıma kapatılıyor. Bostanlı 2. Etap sahil düzenlenmesi kapsamında, ağustos ayında başlayan çalışmalar nedeniyle sahil bisiklet yolu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 450 gün süreyle kullanıma kapatılmıştır." dedi.

Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile 450 günlük süre boyunca bisiklet yolu olarak Hasan Ali Yücel Bulvarı’nın sağ şeridinin düzenlenmesi kararı alındığını ancak bu yolun güvenli olmadığını aktaran Köse, şunları kaydetti:

"İlgililerin dalga geçer gibi bizlere layık gördüğü 1 metrelik gidiş-dönüş bisiklet yolu tehlikelerle doludur. Bu göstermelik bisiklet yolu karayolundan güvenle ayrılmadığı, darlık ve su kanalı nedeniyle ölüm tuzağıdır. Bu bisiklet yolu müsveddesi bile arabalar ve belediyenin çöp konteynerleri tarafından işgal edilmektedir. Yaptığımız itirazlara, verdiğimiz dilekçelere rağmen hiçbir değişiklik olmamıştır. Belediyeyi ve ilgilileri UKOME kararlarına ve evrensel kurallara uymaya davet ediyoruz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.







