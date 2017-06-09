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İzmir'de 'ByLock' kullanıcısı 8 avukat tutuklandı

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 avukattan 8'i tutuklandı.

İzmir'de 'ByLock' kullanıcısı 8 avukat tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 avukattan 8'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 18 avukattan 9'unun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek İzmir Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

Şüphelilerden 8'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklandı, biri ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve yöneticilerinden Avukat Taner Kılıç'ın da olduğu 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muhabir: Ömer Süt

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