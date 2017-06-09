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İzmir'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

- Bornova'da kumar oynatıldığı ihbar edilen üç katlı binaya gelen polisleri görünce saklanmak için çatıya çıktığı öne sürülen ve yere düşerek yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

İzmir'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynatıldığı ihbar edilen binaya gelen polislerden kaçtığı iddia edilen kişi, saklanmak amacıyla çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, polise Kemalpaşa Mahallesi'nde üç katlı bir binada kumar oynatıldığı ihbarı yapıldı.

Söz konusu adrese gelen ekipler ihbar doğrultusunda çalışma başlattı.

İrfan Ö'nün (30) polisler geldiğinde içeride olduğu, onları görünce aynı binanın çatısına çıktığı ileri sürüldü.

Çatıya çıktığı sırada dengesini kaybederek yere düşen İrfan Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri bu kişiyi Ege Üniversitesi Hastanesine götürdü.

İrfan Ö. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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