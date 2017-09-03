İzmir'de cezaevi aracının geçişi sırasındaki patlama

İZMİR (AA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ve bazı milletvekillerinden oluşan heyet, İzmir'in Buca ilçesinde cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan infaz koruma memuru Yunus Kayar’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İstanbul Milletvekili Kan başkanlığındaki AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı heyeti, İzmir programı kapsamında, patlamada yaralanan infaz koruma memuru Yunus Kayar'ın tedavi gördüğü özel hastaneye gitti.

Kayar ve eşi Hatice Kayar ile sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Kan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kan'ın sağlık durumunu sorduğu Kayar, "Ağrılarım çok azaldı. Süreci bekliyoruz. Ayağım iyileşecek. Hayat devam edecek kaldığı yerden." dedi.

Ziyaret çıkışında AA muhabirine açıklama yapan Kan, bayramın dört günü boyunca ülkenin dört bir yanında çok sayıda ziyaretler gerçekleştirdiklerini, bugün de Buca'da cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan Yunus Kayar'ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Kan, şöyle konuştu:

"Terörle mücadele sırasında yaralanan bir kardeşimizi ziyaret ettik. Morali yerinde, onu görmek bizi memnun etti. Terörle mücadele edip hayat haklarından dahi vazgeçmeye hazır olan kardeşlerimizi özellikle bu bayram yalnız bırakmak istemedik. Terörle mücadele devam ederken biz de terörle mücadele edenlerin ve her türlü hak ihlaline uğrayan kardeşlerimizin yanındayız. Terörle mücadeleyle alakalı hükümetimiz zaten gerekeni yapıyor. Güvenlik güçlerimiz gece gündüz çalışıyor."

Ziyarette Kan'a Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, eski Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican da eşlik etti.

Heyet daha sonra Buca ilçesinde bir Roman aileyi ziyaret ederek bayramlarını kutladı.