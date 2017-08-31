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İzmir'de cezaevi servisinin geçişi sırasında patlama

- Buca ilçesinde, cezaevi servisinin geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı

İzmir'de cezaevi servisinin geçişi sırasında patlama

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kop Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'nde cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 7'si ayakta tedavi edildi. 1 yaralı ise Acil Servis'te müşahade altına alındı.

Patlamada cezaevi servis otobüsü ile park halindeki bazı araçlar ve bir binada hasar oluştu. Bölge güvenlik çemberine alınırken cadde trafiğe kapatıldı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay yerine geldi.

Patlama ile ilgili incelemeler sürüyor.

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