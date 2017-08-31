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İzmir'de cezaevi servisinin geçişi sırasındaki patlama

- Vali Ayyıldız: - "Buca Kırıklar Cezaevine personel taşıyan servis aracına yönelik hareket halinde iken patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucu 7 personel yaralandı. Yaralılardan biri 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Diğer yaralılar tedavi edilip taburcu edilmiştir"

İzmir'de cezaevi servisinin geçişi sırasındaki patlama

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Buca ilçesinde cezaevi servisinin geçişi sırasındaki patlamaya ilişkin, "Buca Kırıklar Cezaevine personel taşıyan servis aracına yönelik hareket halinde iken patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucu 7 personel yaralandı. Yaralılardan biri 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Diğer yaralılar tedavi edilip taburcu edilmiştir." dedi.

Vali Ayyıldız, beraberinde İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Yetkililerden yaralıların durumu hakkında bilgi alan Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralanan 7 pesonelin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Patlamanın sabah saatlerinde meydana geldiğini kaydeden Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Saat 08.00 sıralarında Buca Kırıklar Cezaevine personel taşıyan servis aracına yönelik hareket halinde iken patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucu 7 personel yaralandı. Ayağından yaralanan bir kişi 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi yoktur. Diğer 6 kişi ayakta tedavi edilip taburcu edilmiştir."

Bu arada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayı yürütmek üzere iki savcının görevlendirildiği öğrenildi.

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