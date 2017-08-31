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İzmir'de cezaevi servisinin geçişi sırasındaki patlama

- Emniyet Genel Müdürü Altınok: - "Arkadaşlarımız araştırıyorlar. En kısa sürede netice alacağımızı zannediyorum"

İzmir'de cezaevi servisinin geçişi sırasındaki patlama

ESKİŞEHİR (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İzmir'in Buca ilçesinde cezaevi servisinin geçişi sırasındaki patlamaya ilişkin, "Arkadaşlarımız araştırıyorlar. En kısa sürede netice alacağımızı zannediyorum." dedi.

Eskişehir-Bursa karayolundaki trafik kontrol ve uygulama noktasını ziyaret eden Altınok, gazetecilere yaptığı açıklamada, Buca'da sabah saatlerinde yaralıların olduğu bir terör saldırısının yaşandığını anımsattı.

Terör saldırısına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımız çalışıyor. Yaralılarımız var, hayati tehlikeleri yok. Çöp konteynerine yerleştirilmiş bir patlayıcının, cezaevi görevlilerini taşıyan servis otobüsünün geçtiği sırada patlatılması sonucu olay meydana geldi. Otobüste hasar var. Yaralılarımızın hayati tehlikesi yok. Arkadaşlarımız araştırıyorlar. En kısa sürede netice alacağımızı zannediyorum. Yaralanan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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