İzmir'de cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde iki kadını taciz ettiği iddiasıyla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Buca ilçesinde bir daireye taşınan Ö.A. ve S.A. karşı komşuları Ersin Güneş'in (31) kendilerine sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle durumu erkek arkadaşları ve emlakçılarına bildirdi.

Olay yerine gelen şahıslar, Güneş ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Güneş 6 kişi tarafından önce darp edilip daha sonra bıçak ve silahla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güneş'i Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Güneş hastanede yapılan müdahaleye rağmen 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarını incelemeleri sonucunda şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda emlakçı M.K. ile , M.Y.A, S.A, Ö.A. ve S.A. gözaltına alındı, 11 ev ve 3 otomobilde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 av tüfeği, 3 bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.