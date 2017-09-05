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İzmir'de cinayet

- Konak ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde boğularak öldürüldü - Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan apartman görevlisinin oğlu tutuklandı

İzmir'de cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı binada yalnız yaşayan kadını öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Eylül'de Mithatpaşa Caddesi'nde yalnız yaşayan Sümer Uyan'dan haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla girilen evde ölü bulunan kadının başından darbe aldığı belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamerasının söküldüğünü belirleyen ekipler, bina görevlisine ulaşmaya çalıştı. Apartman görevlisinin oğlu H.S. (29) gözaltına alındı.

Apartmanda 25 yıldır çalışan görevlinin oğlu H.S. (29), çapraz sorguda suçunu itiraf etti.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde, borçlarından dolayı hırsızlık yapmaya karar verdiğini, dairesine girdiği Sümer Uyan'ı başına mermer parçasıyla vurduktan sonra boğarak öldürdüğünü ve evdeki bir miktar para ve ziynet eşyasını aldığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarınca teslim alınan 2 çocuk annesi Sümer Uyan'ın cenazesi, Hacı Cevat Başçı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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