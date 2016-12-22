İzmir'de darbe karşıtı vatandaşlara ateş açılması davası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, darbe karşıtı vatandaşlara tabancayla ateş açarak bir kişiyi yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık ile yanında bulunan 5 kişinin yargılanmasına başlandı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metin A, tutuksuz sanıklar A.C, C.B, S.K. ile C.A, olayda yaralanan Ali G'nin de aralarında bulunduğu mağdur ve müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Savunma yapan tutuklu sanık Metin A, 15 Temmuz gecesi şehir dışından gelen misafirleriyle Bostanlı balıkçı barınağı yanında alkol aldıkları sırada darbe girişimini öğrendiklerini ve doğru olmaması yönünde temennide bulunduklarını söyleyerek, yanındaki misafirlerinin ayrılmasının ardından yanındaki kız arkadaşıyla Mor Park'a yürüdüklerini belirtti.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını duyduğunu, bundan etkilenip, "FETÖ şerefsizleri nerede" diyerek silahla havaya birkaç el ateş ettiğini savunan Metin A, şöyle devam etti:

"Bu sırada sala okunmasının ardından zarar gelmesin diye camiye gittim. Kalabalık vardı, hatta burada küfreden birini tokatladım. Parka geldiğimde bir grubun 'Allah için can almaya geldik' diye bağırışlarını duyunca, kendimi ve yanımdakileri korumak için havaya ateş açtım. Bu sırada bir kişi yaralanmış. İlk müdahaleyi kız arkadaşım yaptı, sağlık ekibini çağırdık."

Evinde yapılan aramada Ayetel Kürsi duasının yanında bulunan 1 doların kendisine ait olmadığını savunan Metin A, iftiraya uğradığını öne sürdü.

Tutuksuz sanık A.C. ise, sala okunduktan sonra parka gittiğini, bir grubun bağırarak üzerlerine geldiğini gördüğünü, olay sırasında kendisinde silah bulunmadığını söyledi.

Hiçbir örgütle bağının olmadığını savunan A.C, FETÖ yargılandığı için utanç duyduğunu ifade etti. Diğer sanıklar da üstlerine atılı olan suçu kabul etmedi.

- Bostanlı Camisi imam hatibi

Bostanlı Camisi İmam Hatibi Recep Aykut ise yatsı namazı sonrasında evinde gelişmeleri televizyondan izlediğini, Müftülükten ışıkları açmaları yönünde mesaj gelince tekrar camiye döndüğünü anlattı.

Aykut, "Sala otomatik olarak Hisarönü Caminden okundu. Işıkları açtıktan sonra tekrar evime dönerek televizyondan yaşananları izledim. Sanıklarla bire bir karşı karşıya gelmedim, bana kimse hakaret etmedi. Camide de hiç zarar yoktu. Kimseden de şikayetçi değilim." dedi.

Olayda yaralanan A.G. ise 15 Temmuz gecesi kendisine gelen SMS üzerine AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı önüne gittiğini, daha sonra arkadaşlarıyla Konak Meydanı'na geçtiklerini belirtti.

Bostanlı Camisi'ne saldırı olduğu duyumu üzerine arkadaşlarıyla bu bölgeye gittiklerini aktaran Ali G, "Camiye yakın bir yerde durduğumuz sırada silah sesi geldi. Ateş açanlarla karşılaşmadım, aldığım yarayla yığıldım ve sonrasını hatırlamıyorum, şikayetçiyim." dedi.

Müşteki Tolga A. ise arkadaşlarıyla cami yakınına gittikten sonra çevredeki esnafın silah sesleri geldiğini söylemesi üzerine parka gittiklerini anlatarak, tekrar silahın ateşlenmesi üzerine arabaların arkasına gizlendiğini, arkadaşı Ali G'nin yaralandığını gördüğünü anlattı.

Silah seslerinin gelmeye devam ettiğini anlatan Tolga A, şikayetçi olmadığını ancak davaya müdahil olmak istediğini belirtti.

Aracına kurşun isabet eden Volkan Ö' de daha önce şikayetçi olduğunu, şimdi ise şikayetini geri çektiğini söyledi.



- Tanıklar dinlendi

Mahkemede tanık olarak ifade veren tutuklu Metin A'nın eşi T.A, olaydan polislerin evine gelmesiyle haberdar olduğunu, yapılan aramada 1 doların yanında başka ülkelere ait paralarında bulunduğunu, fakat bunları dikkate alınmadığını öne sürdü. T.A. aramalarda ele geçirilen bıçakların ise oğluna ait olduğunu söyledi.

Yaralanan Ali G'nin kardeşi Fatih G. ise ağabeyiyle önce Konak'a ardından da Bostanlı Camisi'ne geçtiklerini aktararak, burada ateş açılması üzerine ağabeyinin vurulduğunu, onunla ilgilendiğinden başka birşey görmediğini belirtti

Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, Metin A'nın tutuklu, diğer sanıkların ise tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verdi. Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Karşıyaka İlçesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki Bostanlı Camisinde okunan salaya müdahale etmek isteyenlerin bulunduğu, Türk bayraklarıyla sokağa çıkan darbe karşıtı vatandaşların buna tepki gösterdiği, bu esnada vatandaların üzerine açılan ateşte Ali G'nin (38) yaralandığı bildirilmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerinden silahla ateş ettiği belirlenen Metin A. (43) ile yanındaki C.B. (36), A.C. (24), C.A. (30) ve S.K. (32) gözaltına alınmıştı. Metin A. 11 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğinde bulunan meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve kasten silahla yaralama" suçlamalarıyla tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.