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İzmir'de darbedilen zihinsel engellinin ölümü

- Bergama ilçesinde zihinsel engelli kişiyi darbederek ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

İzmir'de darbedilen zihinsel engellinin ölümü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde darbedildikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden zihinsel engelli kişinin ölümüne yol açtıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 4 Eylül'de Çakırlar Mahallesi Karadurmuş mevkisinde darbedilmiş bulunan zihinsel engelli Eşref Yılmaz'ın (55) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan 5 zanlının serbest bırakılmasının ardından Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip kuruldu.

Araştırma sonucunda S.K. (41) ve İ.C. (16) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Olay

Bergama ilçesi Çakırlar Mahallesi Karadurmuş mevkisinde 4 Eylül'de yerde hareketsiz bulunan zihinsel engeli Eşref Yılmaz (55), Bergama Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Yılmaz, 81 gün kaldığı yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetmişti. İlçede çok sevilen Yılmaz'ı darbedenlerin bulunması için vatandaşlar sosyal medyada kampanya başlatmıştı.


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BergamaDarpIzmirZihinsel Engelli
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