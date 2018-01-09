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İzmir'de denizde mermi bulundu

İZMİR (AA) - Karşıyaka açıklarında eğitim için denize dalan "Kurbağa adam" polis ekibi, uzun namlulu silaha ait bir miktar mermi buldu.İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı "Kurbağa adam"...

İzmir'de denizde mermi bulundu

İZMİR (AA) - Karşıyaka açıklarında eğitim için denize dalan "Kurbağa adam" polis ekibi, uzun namlulu silaha ait bir miktar mermi buldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı "Kurbağa adam" polis ekipleri, Karşıyaka ilçesi açıklarında eğitim dalışı yaptı.

Dalış sırasında deniz dibinde uzun namlulu silaha ait bir miktar mermiyi farkeden polis ekibi, mermileri alarak Pasaport İskelesi'ndeki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine teslim etti.

Kriminal inceleme için laboratuvara gönderileceği öğrenilen mermileri denize atan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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