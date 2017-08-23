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İzmir'de doktora darp iddiası

- Menemen ilçesinde bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

İzmir'de doktora darp iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde bir doktorun, hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü.

İddiaya göre, Menemen Devlet Hastanesinde görevli uzman doktor Hayrullah Manyas, dün muayene için gelen ancak sırasına kaçıran bir hastanın yakınıyla tartıştı.

Görevliler tarafından uzaklaştırılan hasta yakını, bugün polikliniklere yeniden geldi. Hasta yakını, karşılaştığı Manyas'a saldırdı. Tarafları, araya giren güvenlik görevlileri ile doktorlar ayırdı.

Yüzü ve kolunda darp izleri oluşan Manyas, hastanede tedavi edildi. Darp raporu alan Manyas, hasta yakını hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Darp IddiasıDoktorIzmir
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