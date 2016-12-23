İzmir'de dolandırıcılık

İZMİR (AA ) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde kendilerini telefonda polis olarak tanıtıp, isminin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında geçtiğini söyledikleri kişiden para talep ettikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yelki Mahallesi'nde yaşayan Z.D'yi kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak telefonla arayan kişiler "FETÖ/PDY Terör Örgütü kapsamında gerçekleştirilen operasyonda adınız var" diyerek para talep etti.

Bankaya parasını çekmek için giden Z.D'nin hareketlerinden şüphelenen görevliler polisi aradı.

Z.D'yi takibe alan polis ekiplerinin durumu bildirdiği İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir taksiyle parayı almak için ailenin evine gelen B.A. ve M.S'yi yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen B.A'nın 11 ayrı suçtan, M.S'nin ise 12 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu, ayrıca M.S'nin 4 ayrı suçtan arandığı belirtildi.

İşlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. tutuklandı.