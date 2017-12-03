İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de, özel eğitim ve kaynaştırma sınıflarında eğitim alan engelli öğrencilerin toplumsal uyumunu artırmak için proje başlatıldı.

Proje kapsamında, engeli olmayan öğrenciler, engelli arkadaşlarıyla sinemaya ve müzikal gösterilere gidecek, tekne turu yapacak, ata binecek, sergileri gezecek ve ağaç dikecek. Böylece çocuklar arasındaki engeller kalkmış olacak.

İlkokul ve ortaokullarda, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırma sınıflarında eğitim alan zihinsel, işitme ya da görme engelli öğrenciler için harekete geçen İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, "Hayalimdeki Gökkuşağı" adıyla proje başlattı.

Yaklaşık 1 yıl sürecek projenin ilk aktivitesinde "birlikte bütünüz" sloganıyla buluşan engelli ve engeli olmayan öğrenciler, sinemada buluşarak birlikte film izledi.

Projenin öğrencilerin takım ruhunu hissetmesi ve birlikte hareket etme duygusunu kazanabilmeleri için bovling turnuvasıyla devam edecek projede tekne turu, uçurtma festivali ve ağaç dikme etkinlikleri de düzenlenecek.

Hayvanlarla iletişime girmeleri, onlara hayvan sevgisi aşılama ve öz güvenlerinin artması için ata binecek çocuklar, ayrıca sergileri gezecek, seramik atölyesinde birlikte becerilerini ortaya çıkaracak, müzikal gösterileri izleyecek.

- "Engellilere büyük önem veriyoruz"

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, engellilere büyük önem verdiklerini belirterek, onların okullaşma oranını artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bununla birlikte toplumsal anlamda farkındalığı ortaya koymak için diğer öğrencilerle engelli öğrencileri farklı ortamlarda bir araya getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Yahşi, özel çocuklara da toplumda önemli bir yerde olduklarını, kenara itilmediklerini bir kez daha göstermek istediklerini dile getirerek, "İstiyoruz ki özel eğitim öğrencilerin yaşamış olduğu sıkıntıları diğer öğrencilerimiz de görsün. Onlarla birlike daha fazla vakit geçirsinler, onların yaşadığı problemleri özümsesinler." dedi.

- Çocuklar mutlu

Sinemada engelli-engelsiz akranlarıyla bir araya gelen Şehit Selim Topal Ortaokulunun özel eğitim sınıfında eğitim alan Simge Deniz, arkadaşlarıyla birlikte sinemaya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Yeni arkadaşlar edindiğini belirten Deniz, onlarla film izleyip, patlamış mısır yediklerini anlattı.

Şehit Ahmet Oruç Ortaokulunun özel eğitim sınıfı öğrencisi Yusuf Hüseyin Top ise ilk kez sinemada film izlediğini söyledi.

Evin Leblebicioğlu Ortaokulu öğrencisi Damla Uğur da engelli arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmekten keyif aldığını dile getirdi.

Uğur, okulda da engelli arkadaşlarıyla iyi anlaştığını, teneffüslerde oyunlar oynadıklarını anlatarak, "Onu çok seviyorum. Bizi hiç engellemiyor. Burada başka arkadaşlarla da tanıştım. Güzel bir duygu, kaynaşmış oluyoruz arkadaşlığımız gelişiyor." diye konuştu.