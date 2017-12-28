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İzmir'de erkek cesedi bulunması

- Kentte geçen cuma atıl durumdaki bir depoda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

İzmir'de erkek cesedi bulunması

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, geçen cuma gecesi atıl durumdaki depoda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Aralık gecesi 1492 Sokak'ta atıl durumdaki depoda 46 yaşındaki Serdar Gemalmaz'ın cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli M.D. (44) ifadesinde, Gemalmaz'ın kendisine küfür ettiğini, ardından kavga ettiklerini ve bu sırada onun başına vurduğunu belirttiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı.

İzmir'de geçen cuma atıl durumdaki bir depoda üstünden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulunmuş, söz konusu depoda boğuşma izleri tespit eden ekipler çevrede araştırma başlatmış ve 3 kişiyi gözaltına almıştı.

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