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İzmir'de ev yangını: 5 yaralı

- Torbalı ilçesinde bir evde yeni yılı kutlayan arkadaş grubunun bulunduğu evde çıkan yangında 5 kişi yaralandı

İzmir'de ev yangını: 5 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde yeni yılı kutlayan arkadaş grubunun bulunduğu evde çıkan yangında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi Ağalar Caddesi üzerinde bulunan F.O.V'nin evinde bir araya gelen O. S, B.D, İ.Ç. ve E.N.C birlikte yeni yılı kutladı.

Arkadaş grubunun bulunduğu evden dumanların çıktığını fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

O.S, B.D. ve İ.Ç, kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başarırken, içeride mahsur kalan E.N.C. ve F.O.V. ise AKS 110 ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin arasından kurtarıldı.

Durumu ağır olan F.O.V, sevk edildiği Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen diğer 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemede yangının evde bulunan elektrikli sobadan çıktığı tespit edildi.





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