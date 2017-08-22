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İzmir'de evinin balkonunda vurulan kişi öldü

- Gaziemir'de borç meselesinden kaynaklandığı öne sürülen olayda, pompalı tüfekle yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Katil zanlısı gözaltına alındı

İzmir'de evinin balkonunda vurulan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde evinin balkonunda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.K, borç meselesinden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Burhan Devrin'in (40) Emrez Mahallesi 194. Sokak'taki evinin önüne geldi.

Şüpheli A.K, elindeki pompalı tüfekle eve doğru ateş etti. Bu sırada balkonda bulunan Devrin yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Burhan Devrin'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayı öğrenerek hastaneye gelen maktulün yakınları sinir krizi geçirdi. Çevik kuvvet ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

A.K, polis tarafından gözaltına alındı.

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