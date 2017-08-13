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İzmir'de fabrika yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde ahşap kompozit üreten fabrikada çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ahşap kompozit üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın...

İzmir'de fabrika yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde ahşap kompozit üreten fabrikada çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ahşap kompozit üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mustafa Arslan'a ait olduğu öğrenilen fabrikaya 12 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da yangın alanına gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan bazı vatandaşlar yangın ve söndürme çalışmalarını cep telefonları ile görüntüledi.

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FabrikaİtfaiyeKısıkköyYangın
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