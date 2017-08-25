İzmir'de FETÖ darbe girişimine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 271 sanık hakkındaki davanın öğleden sonraki oturumuna tanıkların beyanlarıyla devam edildi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine dönüştürülen salondaki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada tutuklu sanık Enver Topal'ın FETÖ terör örgütü üyesi olduğunu ve Topal'ın eşiyle cemaat evliliği yaptığını iddia eden gizli tanık Abdullah, dinlendi.

Sesi değiştirilip görüntüsü mozaiklenerek ifadesi alınan gizli tanık Abdullah tutuklu sanık Ender Topal ile Erzincan'da görevdeyken tanıştıklarını ve Topal'ın girdiği ilk sınavda akademiyi kazanıp kurmay olduğunu, kendisinin ise 6 yıl akademi sınavlarına girip başarılı olamadığını belirtti.

Gizli tanık, tutuklu sanık Enver Topal'ın konuşmalarından FETÖ üyesi olduğunu anladığını belirterek, "Hakan kod adlı kişi bana 'Ben Enver'den sorumlu abiyim' demişti. Poliste verdiğim ifadede Enver Topal ve FETÖ yapılanmasıyla ilgili bildiğim her şeyi anlattım. 1986 yılında cemaatin askeri okullara sızdığı haberinden sonra örgüt hücresel yapıda öğrenci almaya başladı. 1986 yılındaki operasyondan sonra öğrenciler birbirlerini deşifre ettiler. Bu yüzden başlatılan hücresel yapıda 1-2 kişi birbirini bilir, gizli yapıdır. Ben eşime mini etek giydirmedim. Mini etek giydirenler ve alkol alanlara sınavlar kazandırılırdı. Beynimi onlara vermedim. Bana 'İmayla namaz kılacaksın' dediler. Gittim camide kıldım." diye konuştu.

Savcının "Enver Topal ile öğrenci alım mülakatları konusunda bir konuşma olmuş. Biraz bahseder misin?" sorusuna gizli tanık, "Enver Topal ve bir kişinin daha olduğu bir sohbetti. Sohbette zafer edasıyla 'bir dava uğruna' şeklinde ifadeler geçiyordu." yanıtını verdi.

Tutuklu sanık Topal ise gizli tanığın ifadelerini reddederek, "Akademiyi kazanmış herkesi kendi kazanamadığı için örgütçülükle suçlamıştır." dedi.

Tanık Foça Merkez Komutanı Ali Türker Demiralp, darbe girişimi günü toplanma planı çerçevesinde komutanlığa gittiğini, komutanlıkta kendisine komuta yapısının değiştiği yönünde bilgi verildiğini ifade etti.

Tanık Demiralp, olağan dışı olayların yaşandığını fark ettiğini ve yeni komuta yapısını gösteren evrakı incelediğinde yasal bir evrak olmadığını anladığını kaydetti.

Demiralp, "Personeli toplantıya çağırdım. Evrakı tanımadığımı söyledim. Aksi çıkanı tutuklayacaktım. Emniyet tedbirlerini arttırdık. Darbeye kalkışanların tutuklamalarını gerçekleştirdik." dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına müzekkere yazılarak darbe girişimi günü Foça Batı Görev Grup Komutanlığından seyre çıkan gemilerin tüm teknik verileriyle incelenerek, duruşma dosyasına konu eylemler açısından değerlendirmeler yapılarak, sivil makamların anlayabileceği bir açıklıkta rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.