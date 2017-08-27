İzmir'de gencin annesini öldürdüğü iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin annesini baltayla öldürdüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.T. (23) ile annesi Serap T. (51) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle S.T. annesini baltayla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Serap T'den haber alamayan Serhat T. eve geldiğinde eşini yerde hareketsiz yatar halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler Serap T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri şüphelinin aranması için çalışma başlattı.