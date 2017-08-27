Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape 5 ilçe
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği
Bozuk para uyarısı
Bozuk para uyarısı
Mardin'e turist akını
Mardin'e turist akını

İzmir'de gencin annesini öldürdüğü iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin annesini baltayla öldürdüğü iddia edildi. Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.T. (23) ile annesi Serap T. (51) arasında henüz bilinmeyen...

İzmir'de gencin annesini öldürdüğü iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin annesini baltayla öldürdüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.T. (23) ile annesi Serap T. (51) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle S.T. annesini baltayla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Serap T'den haber alamayan Serhat T. eve geldiğinde eşini yerde hareketsiz yatar halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler Serap T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri şüphelinin aranması için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AnneCinayetHastaOğulŞizofren
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5