İzmir'de helikopter destekli yılbaşı denetimi

İZMİR (AA) - İzmir'de yılbaşı tedbirleri kapsamında Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde helikopter destekli uygulama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce alınan yılbaşı tedbirleri kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaklaşık bin polisin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.



Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Özel Hareket, Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şubesi çalışanlarının katıldığı uygulamada, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki otobüs ve araçlarda arama gerçekleştirildi. Arama çalışmalarına kokuya duyarlı 4 narkotik ve 2 bomba köpeğini de destek verdi.

Denetimde, 170 araç ile bin 427 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Kontrollerde farklı suçlardan arandıkları tespit edilen 11 kişi yakalandı, evrakları eksik olan 7 yabancı uyruklu Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Aramalar sonucu 3 kurusıkı tabanca ve 2 bıçak ile 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sorgulanan 170 araçtan 8'ine trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Denetimler kapsamında helikopterden yer ekiplerine destek verildi.

