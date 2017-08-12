Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

İzmir'de iki kadının polis tarafından darbedilmesi

- İzmir Emniyet Müdürü Aşkın: - "Olayı duyar duymaz soruşturma açıldı. Biz polis ve halk ilişkilerine çok önem veriyoruz. İzmir halkı ile ilişkilerimizin kimsenin yıpratmasına izin vermeyiz. Konu zaten adli mercilere intikal etti. Kim hatalıysa, hukuk çerçevesinde gereken her şey yapılacaktır"

İzmir'de iki kadının polis tarafından darbedilmesi

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Konak ilçesinde "İki kadının darbedilmesi" olayına ilişkin, "Biz polis ve halk ilişkilerine çok önem veriyoruz. İzmir halkı ile ilişkilerimizin kimsenin yıpratmasına izin vermeyiz. Konu zaten adli mercilere intikal etti." dedi.

Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz soruşturma açıldığını belirterek, "Biz polis ve halk ilişkilerine çok önem veriyoruz. İzmir halkı ile ilişkilerimizin kimsenin yıpratmasına izin vermeyiz." ifadesini kullandı.

Konunun adli mercilere intikal ettiğini anlatan Aşkın, "Kim hatalıysa, hukuk çerçevesinde gereken her şey yapılacaktır." diye konuştu.

- Olay

Konak ilçesi Alsancak Semtinde 10 Ağustos'ta gecesi, iki kadın, kendilerini taciz ettiğini ileri sürdükleri motosikletli kişileri şikayet etmek isterken, kadınlardan biri polis tarafından darbedildi.

İki kadın, polisler ve kendilerini taciz ettiğini iddia ettiği motosikletli kişiler hakkında şikayetçi olurken, polisler de "saldırı ve hakaret ettikleri" gerekçesiyle kadınlar hakkında şikayette bulundu.

- Güvenlik kamerası görüntüleri

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kayıtlarına göre, iki kadın, yolda bekleyen polislere bir şeyler söylüyor. Polislerden biri, kadınlardan birinin üzerine doğru yürüyerek, yüzüne vuruyor. Karşı koymaya çalışan kadın yere düşüyor. Çevrede toplanan kalabalık ise duruma müdahale ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DarpPolisSoruşturmaşikayet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5