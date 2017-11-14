İzmir'de iki otobüs arasında sıkışan şoför öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde kullandığı belediye otobüsünü park edip indikten sonra otobüsün hareket etmesi sonucu, iki araç arasında sıkışan şoför hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 35 CYD 67 plakalı belediye otobüsünü kullanan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzelman şirketi çalışanı Murat Çotak (45), seferini tamamlamasının ardından aracını Karabağlar ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki durağa park etti.

Araçtan inen Çotak, sefer kaydını yaptırmak üzere durak yazıhanesine yöneldiği sırada belediye otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle eğimin de etkisiyle hareket ederek Çotak'a ve önünde park halindeki 35 AS 8398 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki otobüs arasında sıkışan Çotak, mesai arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Murat Çotak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Murat Çotak'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.