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İzmir'de iş adamının eski çalışanı tarafından öldürülmesi

- Çiğli ilçesinde işten çıkarılmasının ardından plastik dönüşüm fabrikasının sahibini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'de iş adamının eski çalışanı tarafından öldürülmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde işten çıkarılmasının ardından plastik dönüşüm fabrikasının sahibini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik dönüşüm fabrikasının sahibi Mehmet Güres'i (63) av tüfeğiyle öldüren Ö.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

İşine son verilen Ö.A, önceki gün hak ediş ile tazminatını istediği eski patronu Mehmet Güres'i av tüfeğiyle öldürmüştü. Fabrika sahibinin oğlu Alp Güres ise ayağına isabet eden saçmalarla yaralanmıştı.

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