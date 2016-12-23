İzmir'de iş makinesinin çarptığı kadın öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Şirintepe Mahallesi 8129 Sokak'ta döşenecek atık su hattı boruları için kazı yapan Muhammet T. (21) idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaparken Fatma Kılınçdere'ye (85) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılınçdere'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İş makinesi operatörü Muhammet T, olay yerinde toplanan vatandaşların tepki göstermesi üzerine yakındaki polis merkezine giderek teslim oldu.
Kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.