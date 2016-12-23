Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

İzmir'de iş makinesinin çarptığı kadın öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.Şirintepe Mahallesi 8129 Sokak'ta döşenecek atık su hattı boruları için kazı yapan Muhammet T. (21) idaresindeki iş makinesi,...

İzmir'de iş makinesinin çarptığı kadın öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Şirintepe Mahallesi 8129 Sokak'ta döşenecek atık su hattı boruları için kazı yapan Muhammet T. (21) idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaparken Fatma Kılınçdere'ye (85) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılınçdere'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İş makinesi operatörü Muhammet T, olay yerinde toplanan vatandaşların tepki göstermesi üzerine yakındaki polis merkezine giderek teslim oldu.

Kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Çiğliİş MakinesiIzmir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.